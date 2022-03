Secesyjna willa Maxa Erfurta na Zabobrzu przechodzi kapitalny remont. Jakie skarby udało się znaleźć w środku? Będziecie zaskoczeni! Justyna Orlik

Secesyjna willa Maxa Erfurta to jeden z najpiękniejszych obiektów na Zabobrzu, który zachwycał od zawsze. Otoczony tajemniczym ogrodem Zameczek przechodzi teraz gruntowny remont. Z inicjatywy magistratu udaje się przywrócić mu wygląd z czasów świetności. Inwestycja zakrojona jest na szeroką skalę wyniesie 9,5 miliona złotych. Prace zakończą się we wrześniu 2022 roku, a powstanie tu nowoczesne centrum kultury. Na miejscu pracownicy wciąż odkrywają nowe skarby. Zobaczcie, co udało się im znaleźć.