Pałac w Bukowcu, park i staw nad nim, to jedno z najbardziej ulubionych miejsc jeleniogórzan. Dobiega końca remont pałacu. Będzie pięknie

Pałac w Bukowcu w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Do Bukowca jeleniogórzanie i turyści przyjeżdżają na spacery po parku, koncerty w odrestaurowanej stodole, na wernisaże oraz do Interaktywnego Muzeum Tajemniczy Las w Bukowcu. To ulubiona miejscówka rowerzystów, bo ścieżki wiodą z Jeleniej Góry przez Łomnicę prosto do Bukowca.

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów wzorowo odnowiła w Bukowcu zabytkowy park oraz zabudowania folwarczne w Bukowcu. Na terenie folwarku znajduje się hotel, restauracja, sala koncertowa i wystawiennicza, interaktywne muzeum. P

Pałac należy do Związku Gmin Karkonoskich i długie lata czekał na remont. Prace ruszyły w ubiegłym roku.