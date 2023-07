Senator Krzysztof Mróz proponuje nazwanie skweru w Jeleniej Górze imieniem Powstańców Warszawy

Senator Krzysztof Mróz informuje, że rok temu złożył do Jerzego Łużniaka, prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Wojciecha Chadżego, przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry pismo z prośbą o podjęcie inicjatywy stworzenia w Jeleniej Górze miejsca upamiętniającego bohaterstwo i heroizm Powstańców Warszawskich.

Powodem złożenia przeze mnie tegoż pisma był brak w przestrzeni publicznej Jeleniej Góry miejsca upamiętniającego to ważne dla naszej narodowej pamięci wydarzenie - wyjaśnia Krzyszof Mróz.

Dodatkowo 26 marca w piśmie skierowanym do Wojciecha Chadżego, zaproponował do rozważenia konkretną lokalizację - teren zielony przy ul. Różyckiego, gdzie mogłoby powstać trwałe upamiętnienie Powstania Warszawskiego (pomnik, obelisk, okolicznościowy etc.) oraz poddał pod rozwagę nadanie temu miejscu nazwy „Skwer Powstańców Warszawy”.