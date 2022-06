Siatki wróciły na Równię i Śnieżkę, ale "Janusze i Grażyny turystyki" mają to w nosie. Nadal niszczą górską roślinność

Siatki zostały zamontowane 14 czerwca i wówczas pracownicy KPN informowali, że nie chcieliby w przyszłości korzystać z takiego rozwiązania. Niestety, już kilka dni później przekonali się, w jak dużym byli błędzie. Turyści przeskakują przez ogrodzenie i nadal wypoczywają na trawie.

Mamy weekend, więc nic dziwnego, że turyści wrócili na Śnieżkę. Część z nich zdecydowała odpocząć na karkonoskich murawach. Internauci pod postem nie szczędzili gorzkich komentarzy.

- Ostatnio upominałem turystów, którzy przeskakiwali przez płot przy Samotni aby dojść do Małego Stawu... "bo przecież tam są schodki to chyb można zejść do wody?" A tak w ogóle to gdzie jest Straż Parku? I czemu za takie zachowania nie sypią się mandaty?!