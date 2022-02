Śnieżka w zimowej szacie i bezmyślni turyści zdobywający szczyt. Te zachowania wprawiają w osłupienie Paulina Gadomska

To już robi się nudne- turyści na szlakach Karkonoskiego Parku Narodowego bez odpowiedniego przygotowania, ubioru i wiedzy. Wszechobecne plastikowe "jabłuszka", sanki, brak raków- to tylko niektóre zjawiska możliwe do zaobserwowania w drodze na najwyższy szczyt Karkonoszy. Pomijając zachowania ludzkie, Śnieżka prezentuje się zjawiskowo w zimowej scenerii.