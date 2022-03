Stefan to nowa alpaka w Szklarskiej Porębie. Spacerowanie z puchatymi zwierzakami to nie lada atrakcja!

Spacer z alpakami? To możliwe!

Karkonoskie alpaki można wyprowadzać na spacery! Zagroda czynna jest codziennie w godzinach od 10.00 do 17.00. Każdy odwiedzający musi wcześniej zarezerwować wizytę. Do ekipy dołączył ostatnio najmłodszy Stefan, który wyróżnia się na tle innych, bo jest śnieżnobiały i na pewno będzie robił furorę, szczególnie wśród odwiedzających go dzieci.