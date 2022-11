Szklarska Poręba będzie miała deptak, jak inne górskie kurorty. Rozpoczyna się przebudowa ulicy 1 Maja, głównej drogi w tym mieście

Samorządy dogadały się i przebudowa ulicy 1 Maja stała się możliwa

Ile potrwa przebudowa ulicy 1 Maja? Kiedy się rozpocznie?

Przebudowa ulicy 1 Maja w Szklarskiej Porębie rozpocznie się jeszcze w tym roku, ale turyści i mieszkańcy jeszcze tak bardzo tego nie odczują, bo będą to prace przygotowawcze.

Dopiero w 2023 roku, gdy remont ruszy na całego, może być trudniej. Droga bowiem zostanie zamknięta i będą wyznaczone objazdy. A po kurorcie pod Szrenicą już teraz nie jeździ się płynnie, zwłaszcza w weekendy i wakacje.

Jak zapewnia Mirosław Graf, burmistrz Szklarskiej Poręby, inwestycja będzie realizowana etapami, by nie utrudnić życia mieszkańcom i turystom.

Wykonawca ma powiązać prace, by połączyły się, z końcem przebudowy odcinka ulicy 1 Maja od Bazy pod Ponurą Małpą, co pozwoli na swobodny dojazd do centrum Szklarskiej Poręby z drogi krajowej nr 3.