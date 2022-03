Szlakiem karkonoskich schronisk górskich. Odrodzenie to magiczne miejsce położone w samym sercu Karkonoszy

Historia Odrodzenia

Budynek, w którym obecnie mieści się Schronisko PTTK Odrodzenie wzniesiony został w 1928 roku. Powstało tam pierwsze schronisko o nazwie Rübezahl. W 1933 roku było to miejsce, w którym przebywała organizacja Hitlerjugend, a w czasach II wojny światowej był to ośrodek wypoczynkowy dla niemieckich oficerów. W dalszych latach właściciele często się zmieniali. Piechę nad budynkiem miały Wojska Ochrony Pogranicza, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Pod koniec XX wieku schronisko było bardzo zaniedbane. Zmieniło się to w 2009 roku, gdy trafił pod skrzydła nowych właścicieli, którzy prowadzą Odrodzenie do dnia dzisiejszego.