Tak wyglądały skoki narciarskie w Szklarskiej Porębie i Karpaczu. Występował tu legendarny Wojciech Fortuna, a Małysz pobił rekord [ZDJĘCIA]

Skocznia przy Owczych Skałach w Szklarskiej Porębie

Ten obiekt budowano przez dwa lata i przy dużym użyciu ładunków wybuchowych. Dzięki temu punkt krytyczny wyniósł 60 metrów, a na trybunach pomieściło się nawet 2 tysiące widzów. Koszt budowy wyniósł około 50.000 marek. Oprócz samej konstrukcji skoczni powstała jeszcze wieża sędziowska. Pierwsze zawody narciarskie odbyły się w Szklarskiej Porębie w lutym 1932 roku i był to konkurs skoków do kombinacji norweskiej. Najlepszy wynik osiągnięto skokiem na odległość 53,5 metra. W późniejszym czasie planowano również budowę stadionu łyżwiarskiego i rozbudowę tras biegowych z myślą o organizacji igrzysk w 1936 roku. największa imprezę sportowa tamtych czasów przeniesiono jednak do Garmisch-Partenkirchen, ale na skoczni w Szklarskiej Porębie odbyły się eliminacje do niemieckiej kadry olimpijskiej.

Pierwszą skocznię wybudowano na Hali Szrenickiej w 1905 roku, ale punkt konstrukcyjny o długości 25 metrów szybko okazał się niewystarczający. Kolejną wybudowano przy wodospadzie Kamieńczyka, ale i ona wkrótce przestała spełniać kryteria(punkt konstrukcyjny wyniósł 32 metry). To między innymi dlatego zdecydowano o budowie skoczni przy Owczych Skałach.