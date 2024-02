Ten człowiek to legenda. Julian Gozdowski jutro (2 marca) zostanie patronem Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej

Julian Godzowski z Ukrainy do Sobieszowa i potem na Polanę Jakuszycką

DCS im. Juliana Gozdowskiego

Uroczystość nadania DCS imienia Juliana Gozdowskiego odbędzie się 2 marca o godzinie 15 przy głównym wejściu do ośrodka. W jej trakcie pan Julian Gozdowski otrzyma również tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska

O godzinie 16 w sali konferencyjnej DCS rozpocznie się projekcja film „Komandor” o legendzie biegów narciarskich. Film jest koprodukcją Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i TVP Wrocław przy finansowym wsparciu samorządu województwa dolnośląskiego i TVP Historia.

Do udziału w uroczystości zaproszeni są nie tylko narciarze i zawodnicy Biegu Piastów, nie tylko mieszkańcy Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry i okolic. To okazja, by podziękować niezwykłemu człowiekowi, dzięki któremu Polana Jakuszycka i Bieg Piastów są słynni na całym świecie.