Targ Rolny Górskie Smaki już w sobotę. Tu kupisz: nowalijki, świeże jaja, sery owcze i swojską kiełbasę [ZDJĘCIA]

Targ Rolny Górskie Smaki

Giełda rolna działa na terenie BGI POLSKA, obok ZREMB-u, przed i w środku ceglanej hali (niedaleko ronda na Zgorzelec i Szklarską Porębę - przy ul. Sobieskiego) w każdą sobotę od godz. 10.00 do 13.00. To tutaj masz okazję zakupić prawdziwą żywność od lokalnych rolników. Przy hali targowej znajduje się DARMOWY parking, co jest sporym udogodnieniem, szczególnie dla przyjezdnych.

- Naszą misją jest wspieranie lokalnego, ekologicznego rolnika oraz wytwórcy, który produkuje żywność z lokalnych, ekologicznych źródeł. - informują pomysłodawcy targu.

Wystawcy, którzy spełniają te kryteria są traktowani priorytetowo. Regulamin dopuszcza sprzedawanie produktów wytworzonych metodami domowymi z ogólnodostępnych źródeł żywności. Są też wystawcy oferujący plony z konwencjonalnych (niecertyfikowanych ekologicznie) upraw. Każdy z nich jest jednak zobowiązany do uczciwego informowania klienta o źródle pochodzenia sprzedawanych towarów/surowców.