Trzech Króli w zimowej odsłonie. Długi weekend w Karkonoszach i Górach Izerskich? Sprawdź prognozy!

To wspaniała wiadomość dla miłośników zimowej aury. Zima powróciła w Karkonosze i Góry Izerskie. Z nieba pada biały puch, a temperatury są na minusie. Przygotujcie sanki i narty!

Trzech Króli w białym puchu

Jak informuje profil Izersko- Karkonoska Pogoda, nocą z 05.01 na 06.01 dużo chmur i opadów śniegu. Dodatkowo temperatura będzie dalej spadać. Do południa spadnie nawet 10-15 cm śniegu, najwięcej w Karkonoszach i Górach Izerskich. Lokalnie pokrywa śnieżna sięgnie 25-30 cm w Górach Izerskich i nawet 60-70 cm w Karkonoszach. Po południu powinno się rozpogodzić, a silny wiatr słabnąć.

Piątek w zimowej odsłonie

Zimowa aura na dobre rozgości się w górach. Wszędzie będzie biało, a na niebie możliwe przejaśnienia. W ciągu dnia i w nocy możliwe opady śniegu. Wiatr dość silny, temperatury od -10°C wysoko w górach do -2°C w dolinach. Sanki i narty to doskonały pomysł na spędzenie piątkowego dnia.

W sobotę cieplej, ale nadal zimowo

Sobota będzie odrobinę cieplejsza, ale nadal pod znakiem śniegu. Temperatury maksymalne od -9°C na szczytach do 0°C w dolinach. Możliwe niewielkie opady białego puchu. Wiatr umiarkowany

Niedziela jeszcze bardziej zimowa

Według prognoz Izersko- Karkonoskiej Pogody, niedziela powinna być jeszcze obfitsza w śnieg. Może spaść do 5-7 cm, lokalnie 10 cm świeżego śniegu. Temperatury wciąż zimowe, od -7°C na szczytach do 0°C w dolinach, choć nie wykluczamy lekkich przekroczeń na plus. Wiatr dość silny w porywach, wieczorem zacznie się uspokajać.