Turysta zwichnął staw skokowy. Interweniowali ratownicy GOPR. Warunki w górach nadal bardzo trudne, mimo ocieplenia

Jakie warunki atmosferyczne panują w Karkonoszach?

Miejscowo występują duże oblodzenia. Wszystko za sprawą kontrastów temperatur między mroźnymi porankami i ciepłymi popołudniami.

Wczoraj doszło do wypadku na czarnym szlaku w rejonie Sowiej Doliny. W wyniku poślizgnięcia turysta doznał poważnego zwichnięcia stawu skokowego.

Z uwagi na ciężko dostępny teren do wypadku zostały rozdysponowane dwa zespoły. Jeden ze stacji ratunkowej w Karpaczu, drugi ze stacji centralnej w Jeleniej Górze. Po dotarciu do poszkodowanego i odpowiednim zabezpieczeniu, mężczyzna został przetransportowany w pierwszej kolejności do pojazdu, a następnie przekazany do zespołu państwowego ratownictwa medycznego.

Ratownicy apelują o dostosowanie sprzętu do warunków panujących w górach. Na niektórych szlakach pojawiają się "lodowe niespodzianki", co może skończyć się tragicznie.