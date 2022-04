Turystyczna perełka regionu i malowidła legendy o sir Lancelocie zaskakują. Odwiedź Wieżę w Siedlęcinie i zobacz co skrywa

Średniowieczna Wieża Książęca w Siedlęcinie jedną z największych w Europie

Najsłynniejszy rycerz Okrągłego Stołu na ścianach w Siedlęcinie

Jest to unikat na skalę światową. W Wielkiej Sali na trzeciej kondygnacji Wieży Książęcej w Siedlęcinie ściany zdobią polichromie. Są to naj­star­sze w Pol­sce sce­ny ścien­ne o te­ma­ty­ce świe­ckiej i je­dy­ne na świe­cie za­cho­wa­ne in si­tu, czyli na miejscu, śre­dnio­wie­czne ma­lo­wi­dła przedstawiające his­to­rię Sir Lan­ce­lo­ta z Je­zio­ra, naj­więk­sze­go z ry­ce­rzy Okrą­głe­go Sto­łu. Przypuszczalnie powstały one w la­tach 1320-1330 za czasów Henryka I Jaworskiego lub w latach 40-tych XIV wieku z polecenia Bolka Małego.