Tygodniowy przegląd prasy 22.10.2023: Jelenia Góra, 15.10-21.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Zakurzone, zapomniane barwne wazony, szklane pojemniki, patery i cukiernice z PRL-u po długim wygnaniu na strychy do rupieciarni wracają razem z kryształami. Artefakty epoki PRL-u tryumfują na serwisach aukcyjnych, a ich ceny zwyżkują. Te rarytasy poszukiwane przez kolekcjonerów, sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie.

Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?