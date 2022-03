Tylko w marcu doszło do 55 pożarów. Większość z nich to nielegalne spalanie nieużytków rolnych. Stop paleniu traw!

41 pożarów traw na terenie Jeleniej Góry i w powiecie

Przypominamy, że pożary, o których mowa, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy.

24 razy gaszono pożar na terenie Jeleniej Góry i 17 razy w powiecie karkonoskim. Strażacy apelują o rozsądek, bo zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków mogą być w tym samym czasie potrzebni do ratowania życia. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Od 8 marca do 21 marca 2022 odnotowano 55 pożarów i aż 41 z nich (75 procent) to interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z pożarami nieużytkowanych powierzchni rolniczych, traw, trawników na terenach nierolniczych.

Wypalanie traw jest szkodliwe i bardzo niebezpieczne!

Wiosenne wypalanie traw to plaga, która co roku szerzy się w marcu i kwietniu. Umyślne podpalenia wynikają z przekonania, że zabieg ten użyźni glebę i pozwoli ją „oczyścić” z zeschniętej trawy. Nic bardziej mylnego! Nie można wypalać traw, ponieważ dym zawiera wiele substancji szkodliwych i dla ludzi, i dla zwierząt. A to niejedyny powód, dla którego wypalania traw należy zaprzestać.