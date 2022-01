Tylko wczoraj w Jeleniej Górze 112 zakażonych koronawirusem. Bezpłatne testy antygenowe dostępne są w aptekach [SPRAWDŹ]

Jak wyglądają dzisiejsze statystyki?

Bezpłatny test wykonasz w aptece

Jak informuje ministerstwo zdrowia każdy może wykonać bezpłatny test antygenowy w aptece, która bierze udział w programie. Nie ma ograniczenia liczby testów, które mogą być wykonane u jednej osoby. Jeśli masz objawy COVID-19, miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub masz w pracy kontakt z dużą liczbą osób, znajdź aptekę, w której możesz zrobić bezpłatny test i udaj się tam. Badanie przeprowadzi farmaceuta, a wynik poznasz na miejscu.

Niestety, na terenie Jeleniej Góry i najbliższej okolicy nie ma wyszczególnionej jeszcze żadnej apteki, w której taki test można wykonać nieodpłatnie. Najbliżej znajduje się "Apteka Królewska" w Żarowie w powiecie świdnickim, ale to blisko 70 km od Jeleniej Góry. Druga apteka to "Apteka Rodzinna" z Kłodzka, ale tu jest jeszcze dalej niż do Żarowa. Lista aptek jest cały czas aktualizowana, więc istnieje szansa, że już niebawem usługa będzie dostępna w Jeleniej Górze. Wszystkie informacje są dostępne pod tym linkiem: BEZPŁATNY TEST DOSTĘPNY W TYCH APTEKACH NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA