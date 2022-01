Uratowali 67-latka, który leżał na chodniku przy Armii Krajowej w Jeleniej Górze

Powiadomiony o tym fakcie dyżurny straży miejskiej natychmiast wysłał patrol do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dokonał zgłoszenia do pogotowia ratunkowego. Przybyły na miejsce patrol w rozmowie z leżącym mężczyzna uzyskał informację, że ma silne bóle w klatce piersiowej. Mężczyzna to 67 letni mieszkaniec Jeleniej Góry. Po niedługim czasie na miejsce przybyli ratownicy medyczni i po wstępnym wywiadzie od razu podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do centrum szpitalnego w celu podjęcia specjalistycznej pomocy medycznej.

Dzięki czujnej obserwacji operatora monitoringu, szybkiemu działaniu strażników miejskich oraz ratowników medycznych, udało się szybko i sprawnie udzielić mężczyźnie pomocy.