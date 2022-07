Uwaga! IMGW ostrzega o burzach z gardem na terenie powiatu karkonoskiego

IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało dzisiaj ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu karkonoskiego. Ostrzegają przed burzami z gradem, prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80%. Burzom z gradobiciem towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru nawet do 95 km/h. Ostrzeżenie ważne jest dzisiaj 01.07 od godziny 13:00 do godziny 22:00.

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Ostrzeżenie Meteorologiczne wydane przez IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Obszar woj. dolnośląskie – pow. karkonoski

Zjawisko: Burze z gradem

stopień: 2

prawd. 80%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

Uwagi: Brak.

Ważne:

Od: 2022-07-01 13:00

Do: 2022-07-01 22:00