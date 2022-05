Uwaga! Zamknięte szlaki w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

Nadleśnictwo Szklarska Poręba poinformowało, że ze względu na prowadzenie prac gospodarczych zmuszeni są zamknąć fragment szlaku żółtego.

Od dnia 10.05.2022 do odwołania zamknięty będzie fragment szlaku żółtego prowadzącego do Rozdroża Izerskiego.

Na dołączonej do komunikatu mapie zamknięty szlak zaznaczono kolorem czerwonym. Przygotowane zostało również proponowane obejście zamkniętego fragmentu. Na dołączonej mapie zaznaczone jest kolorem niebieskim.

Nadleśnictwo przeprasza za utrudnienia związane z tymczasowym zamknięciem fragmentu szlaku turystycznego.

Źródło: Nadleśnictwo Szklarska Poręba