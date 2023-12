W dolinach odwilż i inwersja, a w górach nadal zima. Zobaczcie zdjęcia internautów i sprawdźcie, czy tak pięknie będzie także na święta

Inwersja w Karkonoszach

Jaka będzie pogoda w górach na Boże Narodzenie?

Jesienna pogoda ma utrzymać się do środy (20 grudnia). Potem można spodziewać się dużej zmiany. Na profilu Izersko-Karkonoskiej Pogody jest już wstępna prognoza na czas świąt. Co nas czeka?

Mniej więcej do środy (20 grudnia) będzie odwilżowo i ciepło. W górach będzie niemal tak ciepło jak na nizinach wskutek napływu ciepła także na wyższe poziomy. Napływ będzie silny, ponieważ sprężą się wiatry na różnych poziomach troposfery.

Do środy wysoko w górach dodatnie temperatury także nocami, w dzień do +5/+9 st. C.