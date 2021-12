Wraki zaśmiecają ulice i chodniki Jeleniej Góry. Zabierają też miejsca parkingowe innym kierowcom Justyna Orlik

Porzucone, bez aktualnego OC, przez wiele miesięcy stojące w tym samym miejscu wraki samochodów irytują innych uczestników ruchu drogowego. W Jeleniej Górze jest ich pełno, a tylko wczoraj strażnicy miejscy odholowali aż sześć z nich. Właściciele aut zajmują miejsca parkingowe tym, którzy codziennie dojeżdżają do pracy lub odwożą dzieci do szkoły, a często robią to w miejscach, gdzie inni kierowcy chętnie zostawiliby swój samochód. Wraki stoją nie tylko na osiedlach, ale i w centrum miasta.