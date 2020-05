(© Powiat Jeleniogórski)

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie na zajęciach wychowawczych szyją maseczki ochronne z płótna bawełnianego dla potrzeb własnych i personelu ośrodka. Młodzież wykorzystuje swoje umiejętności krawieckie we współpracy z wychowawczynią p. Ewą Perlik. W ten ważny cel szczególnie włączyli się chłopcy z grupy I. Dla wychowanków jest to fantastyczna przygoda i sposób do odreagowania trudnej sytuacji związanej z izolacją. Młodzież razem robi coś pożytecznego dla siebie i innych.

