Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA. Co w programie?

„Ostatni sen Eugenii/Eugenias letzter Traum”, reż. Dorota Abbe, Fundacja Gra/nice.

COMPONENT {"params":{"text":"Program części konkursowej festiwalu PESTKA","id":"program-czesci-konkursowej-festiwalu-pestka"},"component":"subheading"}

Klub Anonimowych Aktorów, "i Inni" reż. Rafał Derkacz,

2. Teatr Apart "Künstlerspiele. Życie i śmierć Anity Berber" reż. Marcin Herich,

3. Stowarzyszenie PPLverse "Modlitwa pod cudowną mozaiką w kościele parafialnym pod wezwaniem Samej Siebie" reż. Aga Błaszczak,

4. Kolektyw Artystyczny C L O S E R, "Bohater o tysiącu twarzy" reż. Piotr Michalczuk

5. Teatr "Bez Kontekstu”, "Prawdy za grosz” reż. Jan Łuć / Jakub Jakubiec

6. Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, „Projekt Lejdi” reż. Marta Bratuś