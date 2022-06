Żerom w Jeleniej Górze to kultowe liceum. Wykształciło setki uczniów. Jak wygląda na zdjęciach kilkudziesięciu lat? Zobaczcie! Justyna Orlik

Czy są tu absolwenci Żeroma? Nie ma chyba drugiej tak znanej szkoły w całym powiecie jeleniogórskim. Żerom to drugie obok Norwida liceum w Jeleniej Górze, które cieszy się niesłabnącą renomą. To tu do szkoły chodziła Pola Raksa i reżyser "Misia", Stanisław Bareja. Liceum im. Stefana Żeromskiego zdążyło się nieco zmienić przez lata. Jesteście ciekawi, jak wyglądało dawniej? Przygotowaliśmy dla Was stare zdjęcia!