Znamy już nowego dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

Wybrano nowego dyrektora jeleniogórskiego szpitala

Rozstrzygnięto konkurs na nowego dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Konkurs został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w październiku. Kandydaci na stanowisko dyrektora jeleniogórskiego szpitala mogli składać aplikację do 28 października.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu od dnia 1 grudnia 2022 roku funkcję dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej obejmie pani Sylwia Modrzyk

Wymagania konkursowe na tym stanowisku to wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczeniem dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej pięcioletni stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, nowy dyrektor nie może też być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Poprzedni dyrektor szpitala Nikolaj Lambrinow odszedł ze stanowiska w lipcu 2022 roku. Rezygnację złożył po dwóch latach kierowania placówką, powodem była chęć powrotu do pracy zawodowej w charakterze lekarza.