Atelier pod Śnieżką - możesz mieć pamiątkowe zdjęcie jak z XIX wieku!

Jeleniogórskie Centrum Kultury. w ramach projektu „Festiwal fotografii górskiej”, w dniach od 31 maja do 3 czerwca organizuje plenerowe atelier w okolicy schroniska „Dom Śląski” tuz pod Śnieżką.

Historia Atelier na Śnieżce

Na Śnieżce pierwsze atelier założył Adolf Hartmann w latach 90.XIX wieku. U jej podnóża na wysokości ok. 1400 m.n.p.m., w okolicy obecnego schroniska „Dom Ślaski” i przy nieistniejącym już schronisku Obří bouda ( dawniej Riesenbaude) Adolf Hartmann fotografował w atelier turystów na tle Śnieżki namalowanej na płótnie bez względu na pogodę. Na początku XX wieku drugie atelier otworzył Fritz Goebel, który z kolei fotografował turystów na tle prawdziwej Śnieżki. Oba atelier działały do lat 40. XX wieku.

Ty też możesz mieć zdjęcie ze Śnieżki jak z dawnych lat!

Nawiązując do historii atelier należących do Adolfa Hartmanna i Fritza Goebla. JCK organizuje plenerowe atelier w okolicy schroniska „Dom Śląski” tuż pod Śnieżką. W nim profesjonalni fotografowie z Polski i z Czech fotografować będą turystów na tle Śnieżki za pomocą klasycznego aparatu wielkoformatowego na kliszy - tak jak w atelier w XIX i XX wieku. Możliwość wykonywania zdjęć w tej klasycznej technice będzie dostępna od 31 maja do 3 czerwca.