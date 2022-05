Disco Wrotki, czyli taneczna atrakcja na kółkach w Jeleniej Górze. To było pierwsze takie miejsce na Dolnym Śląsku (ZDJĘCIA, CENNIK)

Na pomysł otwarcia miejsca dla fanów wrotek właścicielka wpadła już w 2019 roku i wówczas było to pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku, gdzie w rytm hitów disco można było oddać się sportowemu szaleństwu. Po trzech latach, jak wynika z informacji przekazanych przez Mariolę Ceglińską-Pająk, nie są jedyni, ale na pewno mają największe doświadczenie w organizowaniu imprez na wrotkach. Idea stworzenia takiego miejsca wzięła się z rodzinnej pasji i odwiedzania podobnych miejsc w całej Polsce, m.in. w Łodzi.

- W związku z pandemią musiała opuścić poprzedni lokal i teraz otworzyłam nowy. Inwestycja była kosztowna i wciąż staramy się udoskonalać to miejsce. Latem planujemy uruchomienie dodatkowych atrakcji. Z rodziną jeździliśmy do tej pory na wrotki do Łodzi, ale pandemia spowodowała upadek biznesu. Przetrwały tylko wrotki w Warszawie. W 2019 roku była to jedyna wrotkarnia na Dolnym Śląsku i cieszę się, że nie musieliśmy jej zamknąć w tym trudnym czasie, a jedynie zmieniliśmy lokalizację. - wyjaśnia Ceglińska-Pająk.