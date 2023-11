Było targowisko w centrum Jeleniej Góry. Powstanie tam amfiteatr i ścianka wspinaczkowa?

Zgodnie z koncepcją, na byłym targowisku ma powstać amfiteatr z zadaszoną sceną i widownią na 500 miejsc siedzących, a także ścianka wspinaczkowa.

- Najpierw musimy odzyskać część tego terenu. Dzisiaj właścicielem jest syndyk masy upadłościowej Focus Parku. Aby go uprzątnąć i poprowadzić tamtędy zasilanie energetyczne do lodowiska, wydzierżawiliśmy teren za symboliczną złotówkę plus VAT, ale jesteśmy w trakcie rozmów, aby przejąć ten teren - powiedział Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.