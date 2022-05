Ceny warzyw i owoców na targowisku Zabobrze. Co jeszcze możemy kupić na tradycyjnym "Ryneczku"? ZDJĘCIA Eliza Ciepielewska

Targowisko Zabobrze to jedno z ostatnich tego typu miejsc na mapie Jeleniej Góry. Codziennie przyciąga wielu jeleniogórzan, którzy wolą robić zakupy na świeżym powietrzy niż w nowoczesnym markecie. Popularny "Ryneczek" wabi kolorami, gwarem i zapachami. Przechadzając się alejkami możemy spotkać bardzo przyjaznych sprzedawców i wielu kupujących. W ofercie znajdziemy praktycznie wszystko świeże warzywa i owoce, pieczywo, kwiaty, sukienki i buty. Wszystko czego tylko dusza zapragnie. Targowisko mieści się przy ulicy Ogińskiego 1c, w samym sercu Zabobrza. Zakupów możemy dokonywać od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 14:00.