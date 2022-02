Czeski turysta krzyczał i błagał o pomoc na zboczu Śnieżki. Jego stan jest ciężki, a on sam został cudem odnaleziony i uratowany [ZDJĘCIA]

Wczoraj Karkonoska grupa GOPR kolejny raz interweniowała.

- O godzinie 7:35 Stacja Centralna Grupy Karkonoskiej GOPR otrzymała zgłoszenie od turystów poruszających się w rejonie najwyższego szczytu Karkonoszy, którzy usłyszeli wołanie o pomoc na północnych zboczach góry, jednak osoby zgłaszające nie były w stanie zlokalizować osoby wzywającej pomoc. - czytamy w komunikacie GOPR-u.

Ratownicy po dotarciu w rejon Śnieżki rozpoczęli poszukiwania, sprawdzając wszystkie potencjalne lokalizacje, gdzie może przebywać poszukiwana osoba. Około godziny 9:00 zlokalizowali poszkodowanego leżącego 300 metrów poniżej drogi Jubileuszowej na północnych zboczach Śnieżki. Gdy ratownicy dotarli do poszkodowanego, zabezpieczyli go termicznie i udzielili pomocy przedmedycznej. Przy badaniu okazało się, że jest to obywatel Czech, który obsunął się z rejonu szczytu około 600 m, przelatując przez drogę Jubileuszową.

Ratownicy ocenili stan poszkodowanego jako ciężki z powodu licznych obrażeń głowy, jamy brzusznej, złamania kości ramienia i urazu miednicy. Ze względu na to, że ratowany turysta był Czechem do działań wezwano Ratowników Horská služba ČR i śmigłowiec Leteckiej Zachrannej Służby. Niestety z powodu huraganowego wiatru śmigłowiec nie był w stanie ewakuować poszkodowanego z miejsca wypadku. Technikami linowymi ratownicy wyciągnęli poszkodowanego w noszach na drogę Jubileuszową, skąd przetransportowano go do śmigłowca LZS, który wylądował w rejonie Domu Śląskiego.