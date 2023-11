Daniel Chojnacki, prezes GOPR Karkonosze zginął w Alpach. Osierocił żonę i piątkę dzieci. Przyjaciele wspierają rodzinę i zbierają pieniądze Alina Gierak

- Przyjacielu, teraz my zrobimy wszystko, żeby pomóc Twojej Kasi i piątce ukochanych dzieci. Kierujemy do was ogromną prośbę o wsparcie. Zróbmy tak, żeby kwestie finansowe były ostatnimi, o które ma się martwić pozostawiona w żalu Rodzina - napisali przyjaciele Daniela Chojnackiego, zakładając zbiórkę pieniędzy, by wesprzeć bliskich prezesa karkonoskiego GOPR, który zginął w lawinie.