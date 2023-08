Darmowe atrakcje Jeleniej Góry. Pomysły na tani weekend w Karkonoszach Eliza Ciepielewska

Jelenia Góra to miasto położone w Karkonoszach, które każdego roku przyciąga coraz więcej turystów. Bliskość górskich kurortów takich jak Szklarska Poręba czy Karpacz sprawia, że jest to świetne miejsce na bazę wypadową do eksploracji Gór Izerskich czy karkonoskich szlaków. Sprawdzamy jakie darmowe atrakcje czekają na odwiedzających stolicę Karkonoszy.