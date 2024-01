Drewniany bar, ławy i stoły robią atmosferę. Z tarasu roztacza się obłędny widok na Karkonosze. Chata Karkonoska wystawiona jest na sprzedaż

Chata Karkonoska na sprzedaż

Jeśli ktoś przyjeżdża w góry i szuka góralskich klimatów, to w Karpaczu kieruje się do Chaty Karkonoskiej. Góralski wystrój robi atmosferę tego miejsca, do tego dochodzi cudowny widok z tarasu i położenie w samym centrum miasta.

Kompleks znajduje się 300 metrów od deptaka przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu. Mimo że to samo cntrum kurortu to jest tu zacisznie i spokojnie.

Na sprzedaż wystawiono działający, dochodowy, kompleks hotelowy z częścią noclegową, gastronomiczną, konferencyjno-szkoleniową z własnym sztucznie dośnieżanym stokiem narciarskim i wypożyczalnią (wraz z serwisem) sprzętu narciarskiego.

Duża działka daje spore możliwości rozbudowy kompleksu i uzyskanie większej powierzchni użytkowej. Wizualizacje prezentująca potencjał nieruchomości

Na terenie kompleksu hotelowego znajduje się również znana z świetnej kuchni, regionalna restauracja zbudowana z bali drewnianych (200 miejsc).