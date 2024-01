W Karpaczu trwają prace przy budowie torowiska. Czy do miasta pod Śnieżką dojedziemy pociągiem jeszcze przed tegoroczną Wielkanocą?

8 par pociągów do Karpacza

Kiedy pojedziemy pociągiem z Jeleniej Góry do Karpacza?

Odbudowa linii kolejowej z Jeleniej Góry do Karpacza

Linia kolejowa Jelenia Góra-Karpacz nieczynna od 24 lat

Linia 340 z Jeleniej Góry do Karpacza została oddana do użytku 29 czerwca 1895 roku. Trasa spowodowała, że ruch turystyczny w Karpaczu znacznie się zwiększył. Przyjeżdżano tu na wyprawy w Karkonosze, jazdy na nartach i sankach. Przed wojną linia była zelektryfikowana.

Sieć trakcyjna została wywieziona przez wojska radzieckie w 1945 roku, ale linia była czynna i cieszyła się popularnością. Niestety, ze względu na zły stan torowisk, ruch pasażerski na trasie do Karpacza został zlikwidowany w 2000 roku.

Od tamtego czasu trasa zarastała, a podkłady pod tory były rozkradane. Nadzieja na powrót pociągów do Karpacza pojawiła się, gdy dwa lata temu linię przejął Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i rozpoczęła się rewitalizacja szlaku. Łącznie cały odcinek odbudowywanej trasy kolejowej z Jeleniej Góry do Karpacza liczy sobie ok. 17 km. Pieniądze na ten cel pochodzą z UE oraz budżetu województwa. Inwestycja kosztować ma ponad 27 mln złotych.