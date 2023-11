Po 27 latach przerwy wrócą pociągi do Świeradowa-Zdroju. Kiedy i dokąd pierwsze połączenia kolejowe? ZDJĘCIA

Prace podzielone na etapy

Pociąg pokona trasę z Gryfowa Śląskiego do Świeradowa-Zdroju w 21 minut

Pociąg Kolei Dolnośląskich będzie się zatrzymywać po drodze w Proszówce, Mirsku, Mroczkowicach i Krobicy.

Inauguracyjny - rozkładowy przyjazd do uzdrowiska w Górach Izerskich będzie miał miejsce 10 grudnia o godz. 5:22. Pierwszy pociąg wyjedzie ze Świeradowa-Zdroju tego samego dnia o godz. 6:05 i w Gryfowie Śląskim będzie o 6:26. Z kolei o 7:10 ma startować kurs do Jeleniej Góry (całkowity czas przejazdu 76 minut). Kolejne połączenia to: 10:05 do Jeleniej Góry, 12:05 do Goerlitz, 14:05 do Gryfowa Śląskiego, 15:15 do Jeleniej Góry, 18:05 do Goerlitz, 20:05 do Gryfowa Śląskiego i 21:08 do Węglińca. W dni robocze będzie też kurs o 13:03 do Jeleniej Góry. Rozkład jazdy można sprawdzić na Portalu Pasażera.