Dwa tunele, 13 mostów, 135 km na Dolnym Śląsku, estakady. Droga S3 robi wrażenie. Jej budowa dobiega końca (FILM, ZDJĘCIA)

Droga S3 na Dolnym Śląsku - szybciej do morza i do Pragi

Droga S3 na Dolnym Śląsku - szybciej do morza i do Pragi

Budowa dolnośląskiej części drogi S3 to obecnie największa inwestycja w regionie.

To właśnie dzięki połączeniu tych dróg Wrocław i Dolny Śląsk zyskają szybkie połączenie ze stolicą Czech – przez A4 i S3. Natomiast Czesi, dzięki swojej autostradzie i naszej ekspresówce, mieliby połączenie z portami bałtyckimi, co jest dla nich szczególnie ważne handlowo, turystycznie i surowcowo.

Czesi muszą wybudować odcinek od granicy do Trutnova. Z tego miasta pojedziemy w kierunku Hradca Kralove i do Pragi (te odcinki D 11 już istnieją).

Droga ekspresowa S3 w Polsce będzie miała około 510 km (135 na terenie Dolnego Śląska) i prowadzi znad Bałtyku do Czech. U naszych południowych sąsiadów połączy się z drogą D11 .

Droga S3 niemal gotowa. Kiedy zakończenie prac?

Przewidywany czas ukończenia robót to 12 lipca 2024 roku. Jest więc szansa, że w wakacje pojedziemy nad morze już nową trasą.

Odcinek Kamienna Góra- granica państwa jest już gotowy i obecnie pełni głównie rolę obwodnicy Kamiennej Góry, Część z Bolkowa do Kamiennej Góry jest na ukończeniu. W połowie lutego 2024 roku zaawansowanie prac wynosi już 91,18 proc.

Droga S 3 największa inwestycja drogowa na Dolnym Śląsku

Fragment drogi S 3 z Bolkowa do Kamiennej Góry to dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km.

Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny.

Powstają tu również dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. Zaawansowanie prac przy budowie tuneli wynosi 95,23 procent.

Czytaj także