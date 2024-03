Handlowcy już dawno wynieśli się z Domu Handlowego przy ulicy Długiej. Niegdyś tętniący życiem sklep powoli staje się reliktem

Dom Handlowy - co w nim będzie?

Dom Handlowy w Jeleniej Górze - ciekawa historia budowli

W XIX wieku w Kaufhaus Hava (Dom Handlowy Hava) w Jeleniej Górze handel prowadzono tylko na parterze. Wyżej były biura i mieszkania komunalne. Obiekt należał do znanej na Śląsku firmy handlowej Joseph Cohn & Co – Georg Pinoff.

Budynki zostały mocno przebudowane w 1894 roku i funkcjonował tak do 1993 roku. Wówczas w wyniku konkursu ogłoszonego przez ówczesny zarząd miasta wyłoniono projektantów, którzy mieli zaprojektować przebudowę budynku w całości przeznaczonego pod handel. Konkurs wygrali architekci wrocławscy, ojciec i córka Tarnawscy. On był m.in. projektantem Nowego Targu we Wrocławiu.

W 1997 roku zakończyła się budowa i powstał nowoczesny dom towarowy z windami, schodami ruchomymi i pionem biurowym. Balkony narożne stanowiące dominantę od strony rynku otrzymały szklaną obudowę, aby chronić secesyjne ornamenty.