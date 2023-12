Jarmark w Dreźnie - jak dojechać? Jakie ceny? Perła Saksonii zachwyca!

Wielu dolnoślązaków, poza cudownym Jarmarkiem Bożonarodzeniowym we Wrocławiu, wybiera się do niemieckiego Drezna, aby poczuć magię świąt. Oczywiście poza własnym środkiem lokomocji, warto wziąć pod uwagę podróż Kolejami Dolnośląskimi, bądź wyjazd zorganizowany.

Wyjazd na świąteczny jarmark można połączyć ze zwiedzaniem stolicy Saksonii – Drezna, jednego z najpiękniejszych niemieckich miast, które zachwyca barokową architekturą. To tutaj znajduje się jeden z najstarszych niemieckich jarmarków – Drezdeński Striezelmarkt. Co istotne, do Drezna nie trzeba jechać własnym środkiem lokomocji, bowiem Koleje Dolnośląskie oferują do 10 połączeń dziennie.

Drezno - jak dojechać i za ile?

Bilet w jedną stronę można kupić już od 62 zł, natomiast w obie strony od 70 zł, w zależności od miejsca wyjazdu. Szczegółowy cennik dostępny na grafice w galerii do artykułu, bądź na stronie przewoźnika. Jak informuje samorządowy przewoźnik kolejowy, „Promocja Drezdeńska” obowiązuje we wszystkich pociągach osobowych Kolei Dolnośląskich (KD) i w pociągach trilex, trilex express Länderbahn (DLB). Aby z niej skorzystać, musisz rozpocząć podróż na terenie Polski, na jednej z dwóch relacji:

1. Wrocław Główny – Drezno (przez Legnicę, Zgorzelec i Bautzen)/ Legnica – Drezno/ Bolesławiec – Drezno 2. Jelenia Góra – Drezno (przez Gryfów Śląski, Lubań Śląski, Zgorzelec i Bautzen). Bilety możesz nabyć: bezpośrednio na stronie kolejedolnoslaskie.pl (z wyjątkiem relacji od stacji Zgorzelec i Zgorzelec Miasto),

za pośrednictwem systemu e-Podróżnik (z wyjątkiem relacji od stacji Zgorzelec i Zgorzelec Miasto),

we wszystkich kasach biletowych Kolei Dolnośląskich i Biurach Obsługi Klienta Kolei Dolnośląskich,

w pociągu u konduktora Kolei Dolnośląskich,

we wszystkich kasach biletowych POLREGIO. Ponadto regularne kursy oferuje m.in. Flixbus, gdzie ceny w najbliższych dniach zaczynają się od 94,99 zł (relacji Wrocław - Drezno).

Zwiedzanie stolicy Saksonii i jarmark

W samym centrum Drezna znajduje się wiele atrakcji - m.in. Plac Teatralny, Opera Sempera, Zwinger, Zamek Rezydencjalny, Tarasy Bruhla, czy Frauenkirche. Sam Jarmark Bożonarodzeniowy, nazywany Dresden Striezelmarkt - to jedna z najstarszych tego typu imprez w Niemczech, odbywa się od 1434 roku. W 2023 roku odbywa się po raz 589., a trwa od 29 listopada do 24 grudnia. Otwarty jest od godz. 10:00 do 21:00/ 23:00, a w Wigilię od 10:00 do 14:00.

Ceny na jarmarku

Odwiedzający jarmark w tym roku również muszą liczyć z podwyżką cen. Popularne grzane wino to wydatek od 4 do 10 euro, a do tego należy pamiętać o kaucji za kubek (4 euro), który wiele osób chętnie zabiera na pamiątkę do domu. Nie brakuje też stoisk z rękodziełami, wesołego miasteczka, czy wyrobów gastronomicznych. Kiełbasy w bułce z musztardą z Bautzen to coroczny hit jarmarku. Nie brakuje też wyrobów wegentariańskich, wegańskich, mięsnych, czy słodkich. Tu należy się liczyć z wydatkiem 4-12 euro na osobę.

Jarmark we Wrocławiu jest co prawda bardziej efektowny, ale droższy. Szczególnie wieczorem, gdy Drezno świeci tysiącami lampek, można poczuć magię świąt. Zdecydowanie warto wybrać się do stolicy Saksonii, gdzie przy okazji można pozwiedzać i poznać historię miasta, związaną z królem Augustem II Mocnym i królem Augustem III Sasem - powiedziała Pani Joanna, która z grupą nauczycielek z Jeleniej Góry zwiedzała Drezno i zachwycała się pięknem jarmarku.

Wideo Wystawa Paraolimpijska w Lidzbarku!