Jaskinia Dziurawy Kamień na zboczu Zamku Chojnik w Sobieszowie. Ciekawe atrakcje dla dzieci i dorosłych

Legenda o księżniczce Kunegundzie

Według starych podań Kunegunda była córką jednego z właścicieli zamku, więc o jej względy starało się wielu rycerzy. Z odległych krain przybywali do ówczesnego Sobieszowa i próbowali podbić jej serce. Księżniczka zabawiała się jednak nimi i postawiła im piekielnie trudny warunek. Obiecała, że zostanie żoną tego śmiałka, który w pełnej zbroi objedzie koniem mury zamkowe. To zadanie było praktycznie niewykonalne, a rycerze zdawali sobie z tego sprawę, mimo to nie ustawali w próbach. Ich wysiłki kończyły się tym, że spadali w przepaść ze stromych zboczy.