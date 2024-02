Jeleniogórzanie mogą zgłaszać się do programu leczenia niepłodności poprzez in vitro. Chętnych jest dużo, ale niewiele par spełnia warunki

Ile w Jeleniej Górze wynosi dofinansowanie in vitro?

Program in vitro dla jeleniogórzan. Gdzie się zgłaszać?

Rok temu radni jeleniogórscy zadecydowali o wsparciu par, które marzą o dziecku, a nie mogą go mieć. Z pomocą przychodzi procedura in vitro. Leczenie nie jest tanie. Pomocą dla uczestników jest dofinansowanie od samorządu jeleniogórskiego.

Nabór par do programu ”Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022 – 2026 nadal trwa. Gdzie się zgłaszać?

Pary zainteresowane uczestnictwem w programie, powinny się zgłosić do Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta, ul. Okrzei 10 (pok. 002, parter) w celu wypełnienia karty uczestnika programu oraz karty kwalifikacyjnej. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

Marcin Ryłko z jeleniogórskiego magistratu informuj, że chętnych do skorzystania z dofinansowania procedury in vitro było wielu. Jednak nie wszystkie pary spełniły wymagania. A poza medycznymi wskazaniami warunkiem jest, bo osoby starające się o zakwalifikowanie do programu były mieszkańcami Jeleniej Góry.