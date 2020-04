Karkonoski Park Narodowy jednak otwarty, ale nie na wszystkie szlaki można wejść [ZDJĘCIA]

To bardzo dobra informacja dla piechurów. Karkonoski Park Narodowy znów jest otwarty i można po nim spacerować. Są jednak wyjątki.

Z powodu ograniczeń w przekraczaniu granicy zamknięta jest Droga Przyjaźni - szlak czerwony, grzbietowy od Mokrej Przełęczy do Przełęczy Okraj wraz ze Śnieżką.

Z powodu ograniczeń epidemicznych zamknięty jest Wodospad Kamieńczyka, zamknięte są wiaty i strefy wypoczynku.

Z powodu zagrożenia lawinowego zamknięte są:

1) Szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (Kocioł pod Śnieżką);

2) Szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem w stronę Śnieżnych Kotłów;

3) Szlak zielony od schroniska Pod Łabskim Szczytem;

4) Szlak niebieski na Śnieżkę (Droga Jubileuszowa);

5) Szlak żółty przez Biały Jar;

6) Szlak zielony od górnej stacji wyciągu na Szrenicę do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy skałkach Trzy Świnki;

7) Szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia

Z powodów przyrodniczych, dla ochrony cietrzewi i sokołów wędrownych zamknięte są:

2) Szlak zielony tzw. Ścieżka Nad Reglami od schroniska pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wlk. Szyszakiem,

3) Szlak żółty od schroniska pod Łabskim Szczytem w kierunku Śnieżnych Kotłów,

4) Szlak niebieski od Skalnego Stołu do Przełęczy Okraj,

5) Szlak zielony od Polany Bronka Czecha do szlaku czerwonego niedaleko Słonecznika.

Szlaki będą sukcesywnie otwierane kiedy ustąpią przyczyny ich zamknięcia.