Kochasz góry? Umiesz jeździć na nartach? Lubisz pomagać innym? - zapisz się do Karkonoskiej Grupy GOPR. Jakie jeszcze są warunki?

Gdzie zgłaszać się, by zostać członkiem Karkonoskiej Grupy GOPR?

Ratownik GOPR - ile trzeba mieć lat?

Prestiż, podziw i uznanie, ale też wielki trud i wysiłek. Wiele godzin szkoleń, a także ogromne ryzyko podczas akcji ratunkowych - to czeka ratowników GOPR. W Karkonoszach i Górach Izerskich mają zawsze dużo pracy. Chętnych do niesienia pomocy poszkodowanym w górach nie brakuje. Poznajcie, jakie trzeba spełnić warunki, by starać się o przyjęcie w szeregi goprowców.