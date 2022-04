Krucze Skały to prawdziwy raj dla miłośników wspinaczki i świetna baza wypadowa dla rodzin z dziećmi OPRAC.: Justyna Orlik

Krucze Skały to nie tylko miejsce dla miłośników wspinaczki skałkowej, choć zyskuje wciąż sławę u jej amatorów. To świetna okazja na spędzenia czasu wspólnie z dziećmi w dolinie Płomnicy. Dostaniemy się do nich od ulicy Skalnej, gdzie znajduje się wyraźnie oznaczona drogowskazem ścieżka. To tylko ok. 15 min. od centrum miasta.