Maja Włoszczowska i jej team podarowali wdowom po policjantach 12 rowerów. Funkcjonariusze pomogli kolarce odzyskać jej sprzęt

15 grudnia 2021 roku w sali Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie rowerów górskich dla podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 12 dzieci z 8 rodzin otrzymało całkiem nowe rowery sponsorowane przez Drużynę Kolarską Kross Orlen. Inicjatorką tego wydarzenia była Maja Włoszczowska, członkini wspomnianej grupy – polska kolarka górska - medalistka igrzysk olimpijskich, mistrzyni świata i Europy. Pomysł ufundowania rowerów narodził się zaraz po zakończeniu przykrego dla Mai wydarzeniu, które miało miejsce w ostatnich dniach października bieżącego roku.

Jeleniogórscy policjanci otrzymali wówczas zgłoszenie, że w nocy z 29 na 30 października 2021 roku w Jeleniej Górze doszło do włamania do piwnicy, skąd skradzione zostały 3 rowery górskie MTB, zawodnicze, indywidualnie spersonalizowane o wartości 75 tysięcy złotych, należące do polskiej kolarki. Policjanci prowadząc czynności w tej sprawie, zarówno procesowe, jak i operacyjne po niespełna 10 godzinach od zgłoszenia zatrzymali 31-letniego mężczyznę, odpowiedzialnego za to przestępstwo. Odnaleźli również skradzione rowery. Całkowicie sprawny sprzęt kolarski wrócił do szczęśliwej właścicielki, a sprawca kradzieży postawiony został przed oblicze sądu.