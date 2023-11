Miłośnicy nieistniejącej osady Budniki koło Karpacza pożegnali Słońce, tak jak to robili przedwojenni mieszkańcy. To znak, że mamy zimę

Budniki osada koło Karpacza

Co roku z Kowar i Karpacza wyruszają turyści i Miłośnicy Budnik, by na miejscu dawnej osady, pożegnać letni sezon i oficjalnie ogłosić nastanie zimy.

Jesienią żegnamy w Budnikach Słońca. W marcu je witamy. Tak jak to robili przedwojenni mieszkańcy osady.

Po Budnikach pozostały pojedyncze kamienie z dawnych zabudowań. To jednak nie oznacza, że pamięć o tej miejscowości zaginęła.

Już przed wojną żegnali Słońce w Budnikach

Gdy niebezpieczeństwo minęło, część osadników została. Wypasali bydło, robili sery, zajmowali się robotami leśnymi. Żyli sobie spokojnie. Warunki do bytowania mieli szczególnie trudne.

Zimą gruba pokrywa śniegu, utrudniała komunikację nawet pomiędzy poszczególnymi domostwami. Szczególnie uciążliwy w tym czasie był także brak słońca, które przez 113 dni w roku nie wychodziło ponad masyw Grzbietu Kowarskiego - można przeczytać we wspomnieniach mieszkańców

Po Budnikach nie ma śladu

Osada służyła także lokalnym przemytnikom szmuglującym Tabaczaną Ścieżką tytoń z Austrii do Prus. Jeszcze po II wojnie światowej do Budnik przyjeżdżali studenci na obozy zimowe.

Na przełomie XIX i XX wieku we wsi pojawili się turyści. Powstały nawet dwie gospody, w późniejszych latach na terenie wsi funkcjonowała także filia ewangelickiej szkoły i schronisko.

Miłośnicy Budnik nie pozwolili zapomnieć o osadzie

Pamięć o Budnikach ożyła dzięki Pawłowi Palidze i innych miłośników osady.

Najpierw doprowadzili do utworzenia oznakowanej trasy spacerowej wiodącej z Karpacza do Budnik. To lubiana przez turystów trasa.

W osadzie dzięki nim powstała wiata z tablicami ilustrującymi historię tego miejsca.

To tutaj od kilku lat odbywają się Powitana Słońca i Pożegnana Słońca.