Młodzież Jeleniej Góry i Wrocławia łączy siły. Podpisano porozumienie

Wspólne tematy młodzieży

Obie grupy młodzieżowe chcą w najbliższym czasie powołać Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia

Istotne jest, że łączymy siły młodzieży w województwie. Mamy bardzo podobne podejście do różnych tematów, więc chcemy wzmacniać więzi i realizować projekty. W naszym porozumieniu znalazło się m.in. powołanie Miejskich Rzeczników Praw Ucznia. Tacy rzecznicy funkcjonują już w różnych miastach, a to dobre rozwiązanie, bo system edukacji jest niedoskonały i uczniowie często są dyskryminowani - powiedział Patryk Maziarz, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej we Wrocławiu.