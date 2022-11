Można już głosować na imiona dla nowych Jelonków

Nowe Jelonki wkrótce będą miały imiona

Nowe jeleniogórskie Jelonki znajdują się obok Książnicy Karkonoskiej i u wejścia do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej Górze. Oficjalnie dołączyły do jeleniogórskiego szlaku Jelonków 15 listopada.

Jak na razie najnowsze Jelonki są bezimienne. Wkrótce jednak ulegnie to zmianie. Zakończono już zbierać propozycje imion dla nowych Jelonków. O tym jak będą się nazywać można zadecydować oddając głos w specjalnie przygotowanym formularzu. Wybierać można z pośród imion zgłoszonych przez mieszkańców w ramach akcji zorganizowanej przez Urząd Miasta Jeleniej Góry.

Głosowanie potrwa do niedzieli (27.11) do północy. Wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek (28.11).

Formularze do głosowania znajdują się tutaj:

