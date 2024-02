"Niedługo zostawiamy Samotnię, z nadzieją, że dla ludzi, którzy zajmą nasze miejsce, będzie ona tak samo ważna" - piszą w pożegnalnym poście

Dlaczego Siemaszkowie opuszczają Samotnię

PTTK, które jest właścicielem Samotni, we wrześniu ubiegłego roku nie przedłużyło umowy dzierżawy Sylwii Siemaszko i Magdalenie Siemaszko-Arcimowicz. Po tej decyzji PTTK ruszyła lawina protestów. Miłośnicy gór obawiali się, że nowy dzierżawca zamieni górskie schronisko w maszynkę do robienia pieniędzy i zatraci niepowtarzalny klimat tego miejsca.

O pozostawienie Siemaszków w Samotni walczyli turyści, himalaiści, aktorzy, pisarze, dziennikarze, ludzie kochający góry.

PTTK unieważniło przetarg i zaproponowało, by Siemaszkowie prowadzili Samotnię do kwietnia 2024 roku, do rozstrzygnięcia nowego przetargu. Ogłoszono go w grudniu 2023 roku, a wyniki podano w 6 lutego tego roku.

Schroniskiem Samotnia będzie zarządzać spółka Wysoka II z Zakopanego, która w Tatrach prowadzi schronisko Murowaniec.

Od razu posypały się liczne komentarze osób, zaniepokojonych tą zmianą. Ludzie dzielili się niepokojem, że oznacza ona zamianę górskiego schroniska, z niepowtarzalną atmosferą, na zwykły hotel w górach. Turyści przytaczali ceny z tatrzańskiego schroniska Murowaniec i obawiają się, że taka sama drożyzna zawita do Samotni.