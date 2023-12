PTTK znowu przyjmuje oferty na dzierżawę schroniska Samotnia. Koszty przyszłego najmiu zwalają z nóg? Będą chętni?

Do tego co miesiąc będzie musiał płacić PTTK około 37 500 złotych czynszu.

To odbije się na cenach w schronisku, bo przecież trzeba na te opłaty zarobić.

Może znajdzie się osoba, która podejmie się remontu obiektu za kosmiczne pieniądze. Gdyby to był obiekt do sprzedaży z takimi warunkami modernizacji to co innego. Robisz za swoje i dla siebie a w tym przypadku i tak za jakiś czas dzierżawa się skończy i przyjdzie kolejny dzierżawca na gotowe.